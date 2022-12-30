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Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнее

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 19:59
Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнее Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина продолжит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) в 2023 году. Она должна стать еще более сильной и результативной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам.

Как рассказал глава государства, усиление украинской ПВО обсуждалось на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое уже стало 45-м в этом году.

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет не только гарантией безопасности для нашего государства, но и для континента", - сказал Зеленский.

Напомним, в конце года Зеленский впервые с февраля выехал за пределы Украины и посетил США, где договорился о поставках американских систем противоракетной обороны Patriot.

Как рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, США разработали специальный план подготовки украинских военных к работе с Patriot, чтобы сократить ее до нескольких месяцев.

Больше о том, как американские системы ПВО помогут защитить украинское небо, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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