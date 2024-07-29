Зеленський про ППО: Харків почали посилювати, будемо робити все для Полтавської області

Посилення ППО в Україні

Росія продовжує ракетний та дроновий терор України. Тому Зеленський дав сьогодні доручення українському військовому командуванню представити оновлену структуру роботи протиповітряної оборони України, а також сформувати нові запити до партнерів.

Для того, щоб закрити небо над Україною, як раніше заявляв президент, потрібно 25 систем Patriot, але нагальна потреба - 7. Це питання, зокрема, обговорювалося і на саміті НАТО, за результатами якого Україна отримала обіцянку від партнерів щодо посилення ППО.

Одну з систем вже надала українській стороні Німеччина. Це вже третій Patriot від німців. Ще одну систему вже анонсували Нідерланди. Її передадуть спільно з іншою неназваною країною. Також Patriot приїде в Україну з Румунії.

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