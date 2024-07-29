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Зеленський про ППО: Харків почали посилювати, будемо робити все для Полтавської області

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна вже почала посилювати протиповітряну оборону над Харковом. На черзі інші напрямки, зокрема Полтавська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні глава держави прибув з візитом в Полтавську область, де хоче оглянути критичну інфраструктуру та підприємства, та пообіцяв зробити все для посилення ППО в регіоні.

"Повітряний простір Харкова ми почали посилювати, а також інші напрямки. Я сьогодні в Полтавській області, хочу подивитись критичну інфраструктуру і деякі підприємства. Будемо працювати над тим, щоб також зробити все, щоби посилити систему ППО", - наголосив президент.

Посилення ППО в Україні

Росія продовжує ракетний та дроновий терор України. Тому Зеленський дав сьогодні доручення українському військовому командуванню представити оновлену структуру роботи протиповітряної оборони України, а також сформувати нові запити до партнерів.

Для того, щоб закрити небо над Україною, як раніше заявляв президент, потрібно 25 систем Patriot, але нагальна потреба - 7. Це питання, зокрема, обговорювалося і на саміті НАТО, за результатами якого Україна отримала обіцянку від партнерів щодо посилення ППО.

Одну з систем вже надала українській стороні Німеччина. Це вже третій Patriot від німців. Ще одну систему вже анонсували Нідерланди. Її передадуть спільно з іншою неназваною країною. Також Patriot приїде в Україну з Румунії.

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Володимир ЗеленськийПолтавська областьППО