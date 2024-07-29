Для збільшення захисту. Зеленський дав Сирському та командувачам доручення щодо ППО
Українське командування має представити оновлену структуру роботи протиповітряної оборони. Також для партнерів буде сформовано нові запити на поставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що зараз триває робота над конфігурацією ППО, щоб у Харківській області та інших регіонах країни було більше захисту від російських атак.
"Головком Сирський (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - ред.), який сьогодні брав участь у нарадах, і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО та нові запити для партнерів - що саме маємр забезпечити до кінця поточного року", - зазначив Зеленський.
Також, за його словами, сьогодні була доповідь командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Він розповів про захист сходу країни, дії українських воїнів та бойові можливості.
Що передувало
Нагадаємо, зараз системи протиповітряної оборони є одним із ключових запитів України для партнерів. Вони необхідні, щоб захистити небо від російських дронів та ракет.
Зокрема, Україна просить партнерів передати додаткові системи ППО Patriot, оскільки вони можуть знищувати балістику.
За останні місяці передачу Patriot Україні анонсували Німеччина, Румунія та США.
При цьому сьогодні, 29 липня, США оголосили два пакети військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли снаряди для систем NASAMS.
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