Зеленский о ПВО: Харьков начали усиливать, будем делать все для Полтавской области

Усиление ПВО в Украине

Россия продолжает ракетный и дроновый террор Украины. Поэтому Зеленский дал поручение украинскому военному командованию представить обновленную структуру работы противовоздушной обороны Украины, а также сформировать новые запросы к партнерам.

Для того чтобы закрыть небо над Украиной, как ранее заявлял президент, нужно 25 систем Patriot, но насущная потребность - 7. Этот вопрос, в частности, обсуждался и на саммите НАТО, по результатам которого Украина получила обещание от партнеров по усилению ПВО.

Одну из систем уже предоставила украинской стороне Германия. Это уже третий Patriot от немцев. Еще одну систему уже анонсировали Нидерланды. Ее передадут совместно с другой неназванной страной. Также Patriot приедет в Украину с Румынии.

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