Зеленський: позиція Трампа - тиснути на дві сторони, але Україна постраждала більше

"Ми очікуємо санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись до закінчення війни. Все, що ви можете - це посилювати тиск на агресора. По різному, посилюючи зброєю, захистом, гарантіями безпеки Україну. Тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що, позиція США та самого президента Трампа від початку була - тиску в обидва боки, однак, на думку Зеленського, на Україну тиснули більше.

"Я вважаю, що на нас тиснули більше.. Але це не значить, що ми агресор. Крок за кроком ми підтверджували це (готовність до миру), погоджуючись на багато різних компромісів, тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як важливий крок для України, це також був компроміс. Без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що якщо Америка зробила відповідні кроки, то Україна підтримала діалог і пішла на це.

"І не тільки ці кроки Україна зробила. Багато різних дипломатичних кроків йшла назустріч якомусь формату, хоч трішки формату, який може наблизити всіх до закінчення війни. Але це не може бути одностороннім", - пояснив він.

Водночас президент підкреслив, що тиск не може бути в один бік.

"І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію, на Путіна. Санкції від Європи, США, від інших країн. Як мінімум санкції", - підсумував Зеленський.