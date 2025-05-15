Зеленский: позиция Трампа - давить на две стороны, но Украина пострадала больше

"Мы ожидаем санкционных шагов, если Россия не будет двигаться к окончанию войны. Все, что вы можете - это усиливать давление на агрессора. По разному, усиливая оружием, защитой, гарантиями безопасности Украины. Давить на ту сторону, которая не хочет окончания войны", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что, позиция США и самого президента Трампа изначально была - давления на обе стороны, однако, по мнению Зеленского, на Украину давили больше.

"Я считаю, что на нас давили больше. Но это не значит, что мы агрессор. Шаг за шагом мы подтверждали это (готовность к миру), соглашаясь на много разных компромиссов, потому что то, что сейчас все говорят и рассматривают полное прекращение огня как важный шаг для Украины, это также был компромисс. Без каких-либо условий. У нас много условий в отношении агрессора", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что если Америка сделала соответствующие шаги, то Украина поддержала диалог и пошла на это.

"И не только эти шаги Украина сделала. Много разных дипломатических шагов шла навстречу какому-то формату, хоть немного формату, который может приблизить всех к окончанию войны. Но это не может быть односторонним", - пояснил он.

В то же время президент подчеркнул, что давление не может быть в одну сторону.

"И поэтому мы очень хотим, чтобы была демонстрация давления на Россию, на Путина. Санкции от Европы, США, от других стран. Как минимум санкции", - подытожил Зеленский.