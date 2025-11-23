UA

Зеленський: позиція РФ почала заходити на Захід через суб'єктів з України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко

Проросійські наративи почали заходити в західний інформаційний простір від людей з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, зокрема, через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає", - зазначив він.

За його словами, потрібно рухатися так, щоб посилити, а не підвісити українську державну позицію.

"Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом потрібно відчувати відповідальність за Україну", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що люди в Україні мають вигравати від усіх політичних рішень. Тому переговірники уважно працюють над усіма документами з партнерами.

Нагадаємо, раніше цього тижня на тлі публікацій про мирний план президента США Дональда Трампа для України президент виходив зі зверненням до нації. У ньому він, зокрема, закликав політиків припинити "срач і політичні ігрища" в небезпечний для країни момент.

Зазначимо, сьогоднішнє звернення Зеленський записував після доповідей делегації з Женеви про перебіг консультацій щодо спірних пунктів мирного плану Дональда Трампа.

За його словами, у цьому плані вже багато змінюється, а команда президента США чує доводи української сторони.

Як пишуть західні медіа, у Женеві американська сторона звинуватила Україну в зливі "негативних деталей" про мирні пропозиції Трампа. З української сторони цей момент ніяк не прокоментували.

За словами глави делегації США Марко Рубіо, загалом сьогоднішня зустріч була найпродуктивнішою за рік у питанні врегулювання війни Росії проти України. Але підкреслив, що потрібен ще час, щоб доопрацювати всі пункти.

