Зеленский о позиции Венгрии: интересно, что они будут ждать от Украины, когда надо будет защищаться?

Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, чего тогда Венгрия будет ждать от Украины, когда ей надо будет защищаться.

По его словам, лидеры Венгрии хотят найти баланс между Украиной и РФ.

Однако он отметил, когда Венгрии придется защищать свое государство от агрессора, то что тогда она будет ждать от Украины.

"Везде, где было это присутствие (России, - ред.), они считают, что это частично, или полностью их. Они хотят вернуть свое влияние и свое присутствие. Вопрос их государству, им придется защищать свое государство и когда им придется защищать свою страну, мне интересно, что они будут ждать от Украины тогда? Мы не измеряемся, кто сильнее", - сказал Зеленский.