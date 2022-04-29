Зеленський про позицію Угорщини: цікаво, що вони будуть чекати від України, коли треба буде захищатися?

Угорщина не підтримуватиме введення ембарго на постачання російської нафти і газу. Президент України Володимир Зеленський з цього приводу заявив, чого тоді Угорщина чекатиме від України, коли їй треба буде захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.