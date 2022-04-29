Зеленський про позицію Угорщини: цікаво, що вони будуть чекати від України, коли треба буде захищатися?
Угорщина не підтримуватиме введення ембарго на постачання російської нафти і газу. Президент України Володимир Зеленський з цього приводу заявив, чого тоді Угорщина чекатиме від України, коли їй треба буде захищатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.
За його словами, лідери Угорщини хочуть знайти баланс між Україною та РФ.
Однак він зазначив, коли Угорщині доведеться захищати свою державу від агресора, то що тоді вона чекатиме від України.
"Всюди, де була ця присутність (Росії, - ред.), вони вважають, що це частково, або повністю їхнє. Вони хочуть повернути свій вплив і свою присутність. Питання їхній державі, їм прийдеться захищати свою державу і коли їм прийдеться захищати свою державу, мені цікаво, що вони будуть чекати від України тоді? Ми не вимірюємося, хто сильніше", - сказав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Угорщина не підтримає ембарго на російську нафту і газ.
Також ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини пояснив, чому Угорщина не відмовилися від газу з РФ.
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