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"Нет альтернатив": Сийярто объяснил, почему Венгрия не отказались от газа из РФ

Новина українською →
Венгрия, Четверг 28 апреля 2022 15:33
"Нет альтернатив": Сийярто объяснил, почему Венгрия не отказались от газа из РФ Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (departament of state)
Автор: Евгений Прокопенко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире американского телеканала CNN заявил, что Венгрия не отказывается от газа и нефти из России потому, что невозможно найти альтернативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, все определено инфраструктурой. 85% поставок газа и 65% нефти поступает в Венгрию из России.

"Это не просто потому, что нам так захотелось, мы не выбирали эту ситуацию. Нет альтернативных источников газа, альтернативных маршрутов поставки, которые бы позволили нам отказаться от российской нефти и газа в ближайшие годы", - уверен венгерский чиновник.

При этом Венгрия пробует диверсифицировать поставки. У нее уже есть интерконнекторы с 6 из 7 стран-соседей.

Также он напомнил о планах ExxonMobile увеличить добычу газа в румынской части шельфа Черного моря. Но это в будущем, поэтому пока Венгрия не имеет других источников энергоресурсов, кроме российских.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.

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