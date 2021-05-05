Зеленский пожаловался сенатору США на отсутствие договоренностей по перемирию на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сопредседателем Украинского кокуса в Сенате, сенатором Робертом Портманом. Говорили, в частности, о ситуации на Донбассе.
Об этом сообщил Офис президента.
Зеленский рассказал американскому сенатору о том, что на Донбассе уменьшилось количество снайперских обстрелов украинских позиций. В то же время глава государства пожаловался представителю США на то, что "так и не удалось достичь договоренностей с Россией" о прекращении огня.
"Поэтому ситуация и в дальнейшем остается опасной", - добавили в Офисе президента.
Кроме того, Зеленский поблагодарил США за выделение Украине более 700 миллионов долларов, более чем половина которых пойдет на нужды нацбезопасности и обороны.
Также стороны обсудили предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, строительство российского газопровода "Северный поток-2" и противодействие дезинформации.
Напомним, 28 апреля Трехсторонняя контактная группа пыталась договориться о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе. Однако договориться о "пасхальном перемирии" сторонам не удалось.
После этого в украинской стороне ТКГ заявили об отсутствии шансов договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.