Зеленский пожаловался сенатору США на отсутствие договоренностей по перемирию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сопредседателем Украинского кокуса в Сенате, сенатором Робертом Портманом. Говорили, в частности, о ситуации на Донбассе .

Зеленский рассказал американскому сенатору о том, что на Донбассе уменьшилось количество снайперских обстрелов украинских позиций. В то же время глава государства пожаловался представителю США на то, что "так и не удалось достичь договоренностей с Россией" о прекращении огня.

"Поэтому ситуация и в дальнейшем остается опасной", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за выделение Украине более 700 миллионов долларов, более чем половина которых пойдет на нужды нацбезопасности и обороны.

Также стороны обсудили предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, строительство российского газопровода "Северный поток-2" и противодействие дезинформации.