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Зеленский пожаловался сенатору США на отсутствие договоренностей по перемирию на Донбассе

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 21:14
Зеленский пожаловался сенатору США на отсутствие договоренностей по перемирию на Донбассе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сопредседателем Украинского кокуса в Сенате, сенатором Робертом Портманом. Говорили, в частности, о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский рассказал американскому сенатору о том, что на Донбассе уменьшилось количество снайперских обстрелов украинских позиций. В то же время глава государства пожаловался представителю США на то, что "так и не удалось достичь договоренностей с Россией" о прекращении огня.

"Поэтому ситуация и в дальнейшем остается опасной", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за выделение Украине более 700 миллионов долларов, более чем половина которых пойдет на нужды нацбезопасности и обороны.

Также стороны обсудили предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, строительство российского газопровода "Северный поток-2" и противодействие дезинформации.

Напомним, 28 апреля Трехсторонняя контактная группа пыталась договориться о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе. Однако договориться о "пасхальном перемирии" сторонам не удалось.

После этого в украинской стороне ТКГ заявили об отсутствии шансов договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.

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