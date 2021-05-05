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Минометы и ПТРК: боевики 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 05 мая 2021 18:09
Минометы и ПТРК: боевики 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе Фото: украинский военный на Донбассе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 5 мая, пророссийские боевики 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. При этом они применяли минометы, противотанковые ракетные комплексы и другие виды вооружений.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Водяного противник четыре раза открывал огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

В районе Новоалександровки боевики вели обстрелы из минометов 82-го калибра, а возле Новозвановки - из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловки боевики дважды совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Майорское, Причепиловка и Гнутово вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли больницу в Красногоровке, которая принимает пациентов с COVID. В результате обстрела пострадавших нет, полиция завела тело по статье "теракт".

Кроме того, боевики обстреляли автомобиль украинской наблюдательной группы на Донбассе.

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