Минометы и ПТРК: боевики 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Сегодня, 5 мая, пророссийские боевики 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе . При этом они применяли минометы, противотанковые ракетные комплексы и другие виды вооружений.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook .

Сообщается, что в районе Водяного противник четыре раза открывал огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

В районе Новоалександровки боевики вели обстрелы из минометов 82-го калибра, а возле Новозвановки - из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловки боевики дважды совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Майорское, Причепиловка и Гнутово вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.