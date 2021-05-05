Зеленський поскаржився сенатору США на відсутність домовленостей щодо перемир'я на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі співголовою Українського кокусу в Сенаті, сенатором Робертом Портманом. Говорили, зокрема, про ситуацію на Донбасі .

Зеленський розповів американському сенатору про те, що на Донбасі зменшилася кількість снайперських обстрілів українських позицій. Водночас глава держави поскаржився представнику США на те, що "так і не вдалося досягти домовленостей з Росією" про припинення вогню.

"Тож ситуація й надалі залишається небезпечною", - додали в Офісі президента.

Крім того, Зеленський подякував США за виділення Україні понад 700 мільйонів доларів, більш ніж половина яких піде на потреби нацбезпеки та оборони.

Також сторони обговорили надання Україн Плану дій щодо членства в НАТО, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" та протидію дезінформації.