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Зеленський привітав українців з Новим роком

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 23:54
Зеленський привітав українців з Новим роком
Фото: Володимир Зеленський (скріншот)

Президент закликав українців до взаємоповаги

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2020 роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Глава держави закликав зробити взаємоповагу заради майбутнього своєї країни національною ідеєю.

"В нашій історії багато епізодів, які нас об'єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю - навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково: це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території", - сказав Зеленський.

Він зазначив, якщо "ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати".

"Дорогі українці! У Новому 2020 році я бажаю всім нам поважати один один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатися", - додав президент.

Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського.

«У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю», – Володимир Зеленський разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками вітає українців з новорічними святами.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Крім Зеленського, в привітанні взяли участь українські актори, співаки, які представляли різні регіони України. Також на відео присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Бажаю всім нам макроекономічної стабільності. І просто людського щастя. А щастя - в макроекономічній стабільності", - сказав він.

Раніше у президента заявили, що узгодження списків для наступного етапу взаємного звільнення полонених повинно початися вже в січні 2020 року і сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

Узгодження списків для майбутнього обміну повинне початися в січні Зеленський і Путін домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими
Новини України Володимир Зеленський
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