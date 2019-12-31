Согласование списков для будущего обмена должно начаться в январе

Фото: обмен пленными (РБК-Украина)

По словам пресс-секретаря Зеленского Мендель, сам обмен может произойти уже этой зимой

Согласование списков для следующего этапа взаимного освобождения пленных должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий. Об этом сказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, время телефонного разговора 31 декабря Зеленский и Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года.

Мендель отметила, что до согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Есть вероятность, сообщила она, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.