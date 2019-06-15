Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как передает РБК-Украина, поздравление Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.

Добавим, что 14 июня Дональду Трампу исполняется 73 года. Трамп как представитель Республиканской партии США стал президентом в возрасте 70 лет.

"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении", - пожелал украинский президент.

Напомним, в начале июня 2019 Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником украинского президента, в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

Впоследствии в Администрации президента назвали эту дату фейковой и заявили, что данный человек не является советником и не входит в состав команды Зеленского.

Однако отметим, что ранее Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины сообщили, что благодарны за приглашение Дональду Трампу.

Недавно посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый отметил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, президента США, возможна после 21 июля.