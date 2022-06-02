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Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Шотландии

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Четверг 02 июня 2022 02:01
Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Шотландии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду с этим событием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что наша сборная подарила всем украинцам два часа счастья, от которого все уже отвыкли. Он также похвалил игроков, которые мужественно сражались за победу.

"Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України…", которую не заглушить. Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!" - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал седьмой пакет санкций против России.

Мы также писали о том, что Зеленский рассказал, какие территории Украины не являются приоритетными.

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