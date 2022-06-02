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Зеленський привітав збірну України з перемогою в матчі проти Шотландії

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Четвер 02 червня 2022 02:01
Зеленський привітав збірну України з перемогою в матчі проти Шотландії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Збірна України обіграла Шотландію і вийшла у фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Президент України Володимир Зеленський привітав команду з цією подією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Зеленського.

Глава держави підкреслив, що наша збірна подарувала всім українцям дві години щастя, від якого всі вже відвикли. Він також похвалив гравців, які мужньо боролися за перемогу.

"Радість нашим військовим, всій нашій країні. Ми боремося всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України...", яку не заглушити. Воюємо, б'ємося, вистоїмо, переможемо. Бо українці!" - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський анонсував сьомий пакет санкцій проти Росії.

Ми також писали про те, що Зеленський розповів, які території України не є пріоритетними.

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