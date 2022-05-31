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Зеленский анонсировал седьмой пакет санкций против России

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Киев, Вторник 31 мая 2022 22:54
Зеленский анонсировал седьмой пакет санкций против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина будет работать над подготовкой седьмого пакета санкций Европейского союза против России за полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет санкций, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира со страной-террористом", - отметил он.

Напомним, сегодня Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России с частичным эмбарго на нефть, отключением "Сбербанка" от SWIFT, запретом трех пропагандистских телеканалов, а также санкциями в отношении еще 80 физических лиц.

По мнению Зеленского, эмбарго на нефть оставит Россию на обочине мировой экономики.

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