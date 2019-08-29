Зеленский поздравил Раду с началом новой работы

Президент Владимир Зеленский на заседании Верховной рады поздравил новых депутатов с началом работы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский попросил депутатов голосовать за законопроекты.

"Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы, пожалуйста садитесь, пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать. Я вас прошу, народ ждет, хорошо? Меньше СМС-ок, меньше СМС-ок, пожалуйста, больше законов. Мы все ждем, уважаемый спикер и Елена Кондратюк", - заявил он.

По его словам, в новой Раде не должно быть прогулов и кнопкодавства.

"Я приветствую ВРУ 9 созыва с вступлением в полномочия и началом работы... Необычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания. Работайте. Скорей будет фуршет", - заявил президент.

Напомним, что Руслана Стефанчука избрали первым вице-спикером Рады, его кандидатуру поддержали 330 нардепов, а Елену Кондратюк избрали на пост замглавы парламента.

Отметим, что нардепы 382 голосами поддержали избрание Дмитрия Разумкова главой Верховной Рады.

"Объявляю, что во фракцию "Слуга народа" входят 254 народных депутата, которые составляют большинство и в соответствии с Коституции "Слуга народа" имеет права коалиции в Раде", - заявлял Разумков.

РБК-Украина писало, что сегодня в 13:00 Рада 9 созыва начала первое пленарное заседание.