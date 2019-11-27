Зеленский поздравил с избранием главу Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен со вступлением на пост и выразил надежду на тесное сотрудничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По словам Зеленского, он надеется на тесное сотрудничество с главой Еврокомиссии и всей командой над отношениями Украины и ЕС.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой над амбициозными целями отношений "Украина-ЕС", чтобы сделать Европу сильнее, безопаснее и процветающей!", - написал Зеленский.

Напомним, Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. За соответствующее решение в Страсбурге проголосовали 461 член Европарламента, 157 членов проголосовали против. Начнет работу новая Еврокомиссия 1 декабря.

Ранее РБК-Украина писало, что 25 ноября Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара до выборов 12 декабря. При этом она до сих пор остается членом Европейского союза.