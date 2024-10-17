Зеленський поїхав до Брюсселю та розкрив подробиці візиту

План перемоги України

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. План складається з п'яти основних пунктів, а також трьох таємних додатків. У них міститься закрита інформація, яку представили окремим партнерам.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, у таємних додатках йдеться про удари по Росії та зброю, яка для цього потрібна.

Також план перемоги передбачає запрошення України в НАТО.Раніше дипломати заявляли, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до того, як президент США Джо Байден покине свій пост.

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