Україна хоче отримати запрошення від НАТО, поки Байден ще у Білому домі, - посол
Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як Джо Байден залишить пост президента США. Це могло б стати політичним сигналом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України при НАТО Наталію Галібаренко, яку цитує Reuters.
"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом... Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - сказала вона.
Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський останніми тижнями чітко дав зрозуміти, що він розглядає швидке запрошення до НАТО як частину плану перемоги.
За словами української дипломатки Галібаренко, запрошення в НАТО усуне "яблуко розбрату" між Україною та РФ. Москва використовувала потенційне членство України в НАТО, щоб виправдати війну. Україна своєю чергою наполягала на тому, що їй необхідно приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від будь-якої майбутньої російської агресії.
"Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вердикт - так і все, так що більше не можна піднімати ставки на цю тему", - додала посол.
Вступ України в НАТО
Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Україна просунулася у питаннях вступу до НАТО та Європейського Союзу.
Восени 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна підписує заявку на прискорений вступ до НАТО. Україна очікувала на чіткий графіка вступу до Альянсу та закликала ухвалити політичне рішення про запрошення.
Поки наразі такого рішення не було ухвалено. У НАТО неодноразово заявляли, що тримають "двері відчиненими" для України. При цьому союзники натякають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до закінчення війни.
Раніше Зеленський зазначив, що запрошення України в НАТО - це частина плану перемоги.
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