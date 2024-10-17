Зеленский поехал в Брюссель и раскрыл подробности визита

План победы Украины

В среду, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в Верховной Раде. План состоит из пяти основных пунктов, а также трех тайных дополнений. В них содержится закрытая информация, представленная отдельным партнерам.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в тайных дополнениях говорится об ударах по России и оружии, которое для этого нужно.

План победы предусматривает приглашение Украины в НАТО. Ранее дипломаты заявляли, что Украина хочет получить приглашение на вступление до того, как президент США Джо Байден покинет свой пост.

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