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Зеленський поїхав до Брюсселю та розкрив подробиці візиту

Брюссель, Четвер 17 жовтня 2024 09:49
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Зеленський поїхав до Брюсселю та розкрив подробиці візиту Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселю у четвер, 17 жовтня. Він представить план перемоги європейським лідерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

У Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради на рівні лідерів.

"Я представлю план перемоги - наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - зазначив президент.

Також глава держави візьме участь у зустрічі у Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою та головами політичних груп. Буде зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент, готується засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

План перемоги України

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. План складається з п'яти основних пунктів, а також трьох таємних додатків. У них міститься закрита інформація, яку представили окремим партнерам.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, у таємних додатках йдеться про удари по Росії та зброю, яка для цього потрібна.

Також план перемоги передбачає запрошення України в НАТО.Раніше дипломати заявляли, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до того, як президент США Джо Байден покине свій пост.

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