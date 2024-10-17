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Зеленский поехал в Брюссель и раскрыл подробности визита

Брюссель, Четверг 17 октября 2024 09:49
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Зеленский поехал в Брюссель и раскрыл подробности визита Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель в четверг, 17 октября. Он представит план победы европейским лидерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

В Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета на уровне лидеров.

"Я представлю план победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо", - отметил президент.

Также глава государства примет участие во встрече в Европарламенте с президентом Робертой Мецолой и главами политических групп. Состоится встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. Как отметил президент, готовится заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны.

План победы Украины

В среду, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в Верховной Раде. План состоит из пяти основных пунктов, а также трех тайных дополнений. В них содержится закрытая информация, представленная отдельным партнерам.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в тайных дополнениях говорится об ударах по России и оружии, которое для этого нужно.

План победы предусматривает приглашение Украины в НАТО. Ранее дипломаты заявляли, что Украина хочет получить приглашение на вступление до того, как президент США Джо Байден покинет свой пост.

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