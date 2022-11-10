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Зеленский не поедет на саммит G20, - СМИ

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 13:18
Зеленский не поедет на саммит G20, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит G20 в Индонезию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, который отвечает за подготовку саммита G20.

Так, отвечая на вопрос, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать на саммите G20, он сказал, что Владимир Зеленский также не будет присутствовать.

Он подчеркнул, что до сих пор президент США Джо Байден подтверждал свое участие в саммите G20.

Комментируя отсутствие президента РФ Владимира Путина на саммите, координатор отметил, что "может быть, это будет лучше для всех нас".

Как сообщалось, саммит G20 состоится на Бали в Индонезии 15 и 16 ноября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в видеоформате.

А российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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G20 Владимир Зеленский
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