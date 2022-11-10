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Путін не поїде на саміт G20, але пошле замість себе Лаврова

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Москва, Четвер 10 листопада 2022 09:41
Путін не поїде на саміт G20, але пошле замість себе Лаврова Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Замість нього відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Було ухвалено рішення про те, що Росію на саміті G20 представлятиме Сергій Лавров", - сказав Пєсков.

Саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20 у відеоформаті.

При цьому Кремль тривалий час не міг визначитися, чи Путін поїде на саміт. Учора видання Bloomberg повідомило, що глава РФ не полетить на Балі, оскільки Кремль хоче убезпечити його від потенційної напруженості та конфронтації зі світовими лідерами.

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G20 Володимир Путін Лавров Російська Федерація
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