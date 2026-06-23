Зеленський не поїде у Польщу на конференцію з відновлення України: хто очолить делегацію

Стало відомо, хто очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську замість президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську", - заявила Свириденко.
До складу делегації увійдуть:
Програма передбачає заходи різного рівня.
Перед командою стоїть чітке завдання. За словами Свириденко, потрібно досягти домовленостей, які зміцнять обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво.
"Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю", - додала вона.
Конференція URC-2026 відбудеться 25-26 червня у Гданську.
Нагадаємо, на тлі підготовки до конференції загострилися відносини між Україною та Польщею. Через це президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на захід.
Як повідомляло РБК-Україна, скандал між двома країнами розгорівся через орден Білого Орла, який Навроцький вирішив забрати у Зеленськогою