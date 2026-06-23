Зеленский не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины: кто возглавит делегацию

Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске вместо президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске", - заявила Свириденко.
В состав делегации войдут:
Программа предусматривает мероприятия различного уровня.
Перед командой стоит четкая задача. По словам Свириденко, необходимо достичь договоренностей, которые укрепят обороноспособность и устойчивость Украины, а также расширят экономическое сотрудничество.
"Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество", - добавила она.
Конференция URC-2026 состоится 25-26 июня в Гданьске.
Напомним, на фоне подготовки к конференции обострились отношения между Украиной и Польшей. Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на мероприятие.
Как сообщало РБК-Украина, скандал между двумя странами разгорелся из-за ордена Белого Орла, который Навроцкий решил отобрать у Зеленского.