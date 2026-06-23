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Зеленский не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины: кто возглавит делегацию

13:53 23.06.2026 Вт
1 мин
На конференции не будет ни польского, ни украинского президентов
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске вместо президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске", - заявила Свириденко.

Кто едет от Украины

В состав делегации войдут:

  • представители украинского бизнеса;
  • руководители государственных компаний;
  • представители общин из всех регионов страны;
  • члены правительства и парламентарии.

Программа предусматривает мероприятия различного уровня.

Перед командой стоит четкая задача. По словам Свириденко, необходимо достичь договоренностей, которые укрепят обороноспособность и устойчивость Украины, а также расширят экономическое сотрудничество.

"Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество", - добавила она.

Конференция URC-2026 состоится 25-26 июня в Гданьске.

Напомним, на фоне подготовки к конференции обострились отношения между Украиной и Польшей. Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на мероприятие.

Как сообщало РБК-Украина, скандал между двумя странами разгорелся из-за ордена Белого Орла, который Навроцкий решил отобрать у Зеленского.

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