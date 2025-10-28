ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський пояснив заяву Туска про готовність України воювати 2-3 роки

Вівторок 28 жовтня 2025 10:38
UA EN RU
Зеленський пояснив заяву Туска про готовність України воювати 2-3 роки Фото: президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Заява прем’єр-міністра Польщі Дональд Туск про готовність України продовжувати воювати з Росією ще 2-3 роки фактично стосується заморожених російських активів та фінансової підтримки європейських партнерів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Зеленський пояснив, що така фраза стосується фінансової стабільності та використання заморожених російських активів.

"Я їм сказав (європейським партнерам - ред.) ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма - 2-3 роки. Давайте акцептуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні. Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата", - пояснив президент.

Він додав, що наразі невідомо, чи повернеться російський диктатор Володимир Путін з новою агресією після завершення війни, тому важливо розуміти, якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів.

Зеленський наголосив, що заморожені російські активи будуть витрачені або на зброю, або на відновлення - залежно від розвитку війни.

"Якщо війна закінчиться через місяць - витратимо на відновлення, якщо триватиме - на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", - підкреслив він.

Президент додав, що для Путіна найстрашніше, що Європа дала сигнал: фінансового виснаження України не буде.

"Дуже важливо дати чіткий сигнал - дивись, ми будемо їх фінансувати. І дивись - якщо ти не закінчиш, ми будемо підтримувати. Це показує Росії, що сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося - і партнери не здадуться", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ухвалене рішення по активах неможливо буде зупинити навіть у разі зміни політики майбутніх лідерів країн Великої сімки.

"Хто би не прийшов - він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме, куди вони підуть – на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що ідея використання заморожених активів РФ є "красивою" та має великий потенціал для практичної реалізації.

"Треба дотиснути. Там є кілька скептиків, хтось боїться ризиків, хтось просто боїться, але таких небагато", - резюмував глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, посилаючись на власну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що Україна готова продовжувати воювати з Росією ще два-три роки, але побоюється, що конфлікт може затягнутися на десятиліття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Туск Війна в Україні
Новини
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію