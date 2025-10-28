Зеленский объяснил заявление Туска о готовности Украины воевать 2-3 года

Заявление премьер-министра Польши Дональд Туск о готовности Украины продолжать воевать с Россией еще 2-3 года фактически касается замороженных российских активов и финансовой поддержки европейских партнеров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

Зеленский пояснил, что такая фраза касается финансовой стабильности и использования замороженных российских активов.

"Я им сказал (европейским партнерам - ред.) мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа - 2-3 года. Давайте акцептуем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата", - пояснил президент.

Он добавил, что пока неизвестно, вернется ли российский диктатор Владимир Путин с новой агрессией после завершения войны, поэтому важно понимать, какой будет стабильная поддержка Украины со стороны партнеров.

Зеленский отметил, что замороженные российские активы будут потрачены или на оружие, или на восстановление - в зависимости от развития войны.

"Если война закончится через месяц - потратим на восстановление, если будет продолжаться - на оружие. Просто у нас нет другого выхода", - подчеркнул он.

Президент добавил, что для Путина самое страшное, что Европа дала сигнал: финансового истощения Украины не будет.

"Очень важно дать четкий сигнал - смотри, мы будем их финансировать. И смотри - если ты не закончишь, мы будем поддерживать. Это показывает России, что смысла в этой войне нет, потому что мы не сдадимся - и партнеры не сдадутся", - сказал Зеленский.

Он отметил, что принятое решение по активам невозможно будет остановить даже в случае смены политики будущих лидеров стран Большой семерки.

"Кто бы ни пришел - он не сможет остановить решение, когда Украина будет получать траншами эти деньги и решать, куда они пойдут - на оружие или на еще что-то. Вот это и есть наша политическая победа", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что идея использования замороженных активов РФ является "красивой" и имеет большой потенциал для практической реализации.

"Надо дожать. Там есть несколько скептиков, кто-то боится рисков, кто-то просто боится, но таких немного", - резюмировал глава государства.