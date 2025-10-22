Зеленський пояснив вибір Gripen для України і назвав терміни перших поставок

Шведські винищувачі Gripen є пріоритетними для українських Повітряних сил. Поставки літаків можуть початися вже наступного року.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.
Голова української держави, говорячи про майбутні поставки Gripen в Україну, зазначив, що Київ і Стокгольм відкривають нову сторінку у відносинах.
"Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, що дають змогу виконувати великий спектр завдань", - зазначив він.
За словами Зеленського, необхідно зробити все можливе, щоб уже наступного року побачити результати такого меморандуму про наміри. Йдеться про те, що перші винищувачі можуть бути передані саме у 2026 році.
Він уточнив, що сторони мають доповнити рамкову угоду про Gripen повним змістом.
Як розповів президент, Україна вже готувала і готує пілотів для управління Gripen.
Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що виробництво нового покоління Gripen, яке хоче придбати Україна, лише розпочинається.
"Тому говоримо десь про три роки - це те, коли ми зможемо почати поставки. І ми не можемо поставити всі 150 літаків однієї партії. Протягом наступних трьох років будуть можливі поставки", - додав він.
Зеленський звернув увагу, що Україна вже використовує не лише радянські літаки. Йдеться про американські F-16.
"Якщо подивитися стратегічно на повітряний флот, ми бачимо три платформи - Gripen, F і Rafale. Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen - це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання засобів, маневру, того, як це використовувати", - додав він.
Президент зазначив, що такі літаки - одні з найкращих у світі.
Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, шведський прем'єр Ульф Крістерссон і президент України Володимир Зеленський підписали меморандум про наміри, який передбачає, що Україна може придбати у Швеції 120-150 винищувачів Gripen.
Йдеться про модель Gripen E, яка є найсучаснішою модифікацією.