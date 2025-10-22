Зеленський пояснив вибір Gripen для України і назвав терміни перших поставок

Терміни перших поставок

Голова української держави, говорячи про майбутні поставки Gripen в Україну, зазначив, що Київ і Стокгольм відкривають нову сторінку у відносинах.

"Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, що дають змогу виконувати великий спектр завдань", - зазначив він.

За словами Зеленського, необхідно зробити все можливе, щоб уже наступного року побачити результати такого меморандуму про наміри. Йдеться про те, що перші винищувачі можуть бути передані саме у 2026 році.

Він уточнив, що сторони мають доповнити рамкову угоду про Gripen повним змістом.

Як розповів президент, Україна вже готувала і готує пілотів для управління Gripen.

Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що виробництво нового покоління Gripen, яке хоче придбати Україна, лише розпочинається.

"Тому говоримо десь про три роки - це те, коли ми зможемо почати поставки. І ми не можемо поставити всі 150 літаків однієї партії. Протягом наступних трьох років будуть можливі поставки", - додав він.

Чому Gripen

Зеленський звернув увагу, що Україна вже використовує не лише радянські літаки. Йдеться про американські F-16.

"Якщо подивитися стратегічно на повітряний флот, ми бачимо три платформи - Gripen, F і Rafale. Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen - це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання засобів, маневру, того, як це використовувати", - додав він.

Президент зазначив, що такі літаки - одні з найкращих у світі.