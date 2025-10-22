RU

Зеленский объяснил выбор Gripen для Украины и назвал сроки первых поставок

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Шведские истребители Gripen являются приоритетными для украинских Воздушных сил. Поставки самолетов могут начаться уже в следующем году.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции.

Сроки первых поставок

Глава украинского государства, говоря о будущих поставках Gripen в Украину, отметил, что Киев и Стокгольм открывают новую страницу в отношениях. 

"Сегодня есть первый документ, открывающий путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen. Это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, позволяющие выполнять большой спектр задач", - отметил он. 

По словам Зеленского, необходимо сделать все возможное, чтобы уже в следующем году увидеть результаты такого меморандума о намерениях. Речь о том, что первые истребители могут быть переданы именно в 2026 году. 

Он уточнил, что стороны должны дополнить рамочную сделку о Gripen полным содержанием. 

Как рассказал президент, Украина уже готовила и готовит пилотов для управления Gripen.

В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что производство нового поколения Gripen, которое хочет приобрести Украина, только начинается. 

"Поэтому говорим где-то о трех годах - это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолетов одной партии. В течение следующих трех лет будут возможны поставки", - добавил он. 

Почему Gripen

Зеленский обратил внимание, что Украина уже использует не только советские самолеты. Речь об американских F-16. 

"Если посмотреть стратегически на воздушный флот, мы видим три платформы - Gripen, F и Rafale. Я не хочу раскрывать всех деталей относительно наших шагов, но для нашей армии Gripen - это приоритет. Вот почему мы их выбрали. Это вопрос средств, маневра, того, как это использовать", - добавил он. 

Президент отметил, что такие самолеты - одни из лучших в мире. 

Gripen для Украины

Напомним, сегодня, 22 октября, шведский премьер Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали меморандум о намерениях, который предусматривает, что Украина может приобрести у Швеции 120-150 истребителей Gripen.

Речь идет о модели Gripen E, которая является наиболее современной модификацией.

