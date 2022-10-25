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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського пояснили, чому дипломатія - це не рішення війни

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Будь-яка пропозиція дипломатичного врегулювання повномасштабної війни означає програш України та прийняття ультиматумів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-яка пропозиція "дипломатичного врегулювання" насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми Росії, а агресор - уникнути покарання. Тобто це тільки про тріумф Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) і колапс міжнародного права. Навіщо? Україна вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати" , - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Також ми писали, що американські ліберали направили листа президенту США Джо Байдену з проханням розпочати переговори з РФ щодо війни в Україні.

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