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У Зеленского объяснили, почему дипломатия - это не решение войны

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Любое предложение дипломатического урегулирования полномасштабной войны означает проигрыш Украины и принятие ультиматумов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любое предложение "дипломатического урегулирования" на самом деле означает одно: Украина должна сдаться, принять ультиматумы России, а агрессор - избежать наказания. То есть это только о триумфе Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) и коллапсе международного права. Зачем? Украина уже эффективно контрнаступает, просто продолжайте помогать", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.

Также мы писали, что американские либералы направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой начать переговоры с РФ по войне в Украине.

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