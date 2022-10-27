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Зеленський пояснив неможливість переговорів з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія схиляє Україну до переговорів, проте висуває власні загарбницькі умови. Тому Україна не може сісти за стіл переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Ми бачимо повідомлення від нашої розвідки, США, Британії, Туреччини тощо. Одна річ, коли в цій країні хтось каже щось публічно, а інша - коли ми знаємо реальну ситуацію. Перше - вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу бажаного результату. Друге - результат, який вони хочуть, - окупація", - зазначив президент.

Кремль прагне, аби Україна визнала Крим частиною Росії та відмовилася від частини Донбасу - так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Далі вони хочуть Маріуполь, контроль над морем, Азов. Вони спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти. У цьому й полягав задум. Вони думають, що ще запропонувати Україні, щоб вона відмовилась", - пояснив Зеленський.

За його словами, Росія в майбутньому захоче переговорів на умовах України. Проте для цього агресор повинен зрозуміти, що не зможе окупувати українську територію.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї-Бісау. Лідер африканської країни заявив, що передав президенту України "сигнали з Москви" щодо відновлення переговорів.

Водночас у Путіна вже встигли відхреститися та заявили, що не передавали "послань", але все ж зазначили, що хочуть переговорів.

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