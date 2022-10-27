Зеленський пояснив неможливість переговорів з РФ

"Ми бачимо повідомлення від нашої розвідки, США, Британії, Туреччини тощо. Одна річ, коли в цій країні хтось каже щось публічно, а інша - коли ми знаємо реальну ситуацію. Перше - вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу бажаного результату. Друге - результат, який вони хочуть, - окупація", - зазначив президент.

Кремль прагне, аби Україна визнала Крим частиною Росії та відмовилася від частини Донбасу - так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Далі вони хочуть Маріуполь, контроль над морем, Азов. Вони спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти. У цьому й полягав задум. Вони думають, що ще запропонувати Україні, щоб вона відмовилась", - пояснив Зеленський.

За його словами, Росія в майбутньому захоче переговорів на умовах України. Проте для цього агресор повинен зрозуміти, що не зможе окупувати українську територію.