У Путіна запевняють, що не передавали Зеленському жодних "послань", але хочуть переговорів

У Кремлі заперечують, що російський диктатор Володимир Путін просив президента Гвінеї-Бісау передати послання Володимиру Зеленському. При цьому у Росії знову заговорили про переговори з Україною.

"Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це не йшлося", - заявив Пєсков.

За словами речника Кремля, Путін розповів про переговори з Україною президенту Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало під час його візиту до Москви. Російський диктатор наголосив, що Кремль хоче відновити переговори, але на його умовах.

"Зараз РФ не змінює своїх позицій - готова забезпечувати свої інтереси за столом переговорів і хоче цього", - заявив спікер Кремля.