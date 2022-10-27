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Зеленский объяснил невозможность переговоров с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия склоняет Украину к переговорам, однако выдвигает собственные захватнические условия. Поэтому Украина не может сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

"Мы видим сообщения от нашей разведки, США, Британии, Турции и т.д. Одно дело, когда в этой стране кто-то говорит что-то публично, а другое - когда мы знаем реальную ситуацию. Первое - они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога желаемого результата. Второе - результат, который они хотят - оккупация", - отметил президент.

Кремль стремится к тому, чтобы Украина признала Крым частью России и отказалась от части Донбасса - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Далее они хотят Мариуполь, контроль над морем, Азов. Они специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. Они думают, что еще предложить Украине, чтобы она отказалась", - пояснил Зеленский.

По его словам, Россия в будущем захочет переговоры на условиях Украины. Однако для этого агрессор должен понять, что не сможет оккупировать украинскую территорию.

Напомним, вчера Владимир Зеленский встретился с президентом Гвинеи-Бисау. Лидер африканской страны заявил, что передал президенту Украины "сигналы из Москвы" по возобновлению переговоров.

В то же время у Путина уже успели откреститься и заявили, что не передавали "послания", но все же отметили, что хотят переговоров.

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