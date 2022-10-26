Президент Гвінеї-Бісау приїхав в Київ з "сигналами" від Москви. Зеленський відповів на них

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Росія хоче "налаштувати мости та діалог" з Україною. Зеленський відповів, що це риторика для російської аудиторії та тих держав, які ще не ізолювались від РФ.

"Він сказав, що Росія хоче налаштувати мости та діалог. Я розповів президентові Гвінеї-Бісау, що ми маємо. Це дуже важливо. Я сказав, що мости між тими чи іншими державами… треба ж, щоби інфраструктуру не підривали. Тоді про щось у майбутньому можна буде говорити. І з ким говорити", - заявив Зеленський.

Росія також передала, що слід розблокувати відносини, з чим Зеленський погодився та заявив, що треба починати з розблокування принаймні Чорного моря.

"Потрібно ж із якогось розблокування розпочинати. Останнім часом, ви знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так уся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію, загрожують підривом гідроелектростанції тощо. Ми маємо те, що маємо", - додав президент.

За словами Зеленського, щоб у принципі говорити про якийсь діалог, потрібно, щоб одна держава поважала іншу. Починати треба з поваги до територіальної цілісності, суверенітету та кордонів. На думку Зеленського саме від таких простих фундаментальних речей починається щось, проте поки що цього немає.

Зеленський назвав бажання президента Путіна розпочати з Україною розмову не більш ніж спланованою риторикою, яка має спрацювати на внутрішню аудиторію президента РФ та аудиторію тих держав, які ще не ізолювали політику між своєю державою та державою під назвою Росія.