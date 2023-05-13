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Зеленський пояснив, навіщо росіяни самі атакували Кремль

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сама атакувала Кремль аби виправдати свої дії в Україні для суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави із представниками італійських ЗМІ.

При цьому президент наголосив, що Кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося.

"Ми не запускали жодних дронів йому по Кремлю. Йому хочеться це показати. Ми повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій, навіть для його суспільства, у нього стає все менше і менше. Мотиваційних кроків для радикальної частини суспільства - все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нам і він завдав, і не один. Це дуже важливий момент", - заявив він.

Зеленський додав, що російському диктатору Володимиру Путіну завжди потрібен "фундамент", тому він чи його оточення вигадають якісь речі.

"Я скажу вам відверто, якби ми мали до цього стосунок, то ми б сказали. Чого нам боятися? Він щоденно нас бомбить. Але наша позиція - ми не стріляємо по цивільним і по РФ", - наголосив президент.

Нагадаємо, 3 травня Росія заявила про нібито атаку на Кремль. У Москві одразу ж почали звинувачувати Україну.

При цьому в офісі президента заперечували заяви росіян і заявили, що Україна зосереджена на звільненні власних територій.

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