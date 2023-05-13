Зеленский объяснил, зачем россияне сами атаковали Кремль

При этом президент подчеркнул, что Кремль атаковал не украинский дрон поскольку Киев точно понимает, что происходило.

"Мы не запускали никаких дронов ему по Кремлю. Ему хочется это показать. Мы должны понять, что оправданий своих действий, даже для его общества, у него становится все меньше и меньше. Мотивационных шагов для радикальной части общества - все меньше и меньше. Ему нужно было нанести удар по нам и он нанес, и не один. Это очень важный момент", - заявил он.

Зеленский добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину всегда нужен "фундамент", поэтому он или его окружение придумают какие-то вещи.

"Я скажу вам откровенно, если бы мы имели к этому отношение, то мы бы сказали. Чего нам бояться? Он ежедневно нас бомбит. Но наша позиция - мы не стреляем по гражданским и по РФ", - подчеркнул президент.

Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке на Кремль. В Москве сразу же начали обвинять Украину.

При этом в Офисе президента отрицали заявления россиян и заявили, что Украина сосредоточена на освобождении собственных территорий.

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