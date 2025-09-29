Зеленський пояснив, навіщо Росія порушує повітряний простір країн НАТО

Реагуючи на нещодавні порушення повітряного простору Зеленський пояснив, що Росія "випробовує, як далеко вона може зайти". Він також попередив про загострення ситуації в Грузії та Білорусі.

"Ось чому ми не можемо дозволити собі втратити жодного дня чи жодної країни. Після виборів у Молдові ми повинні продовжувати підтримувати Молдову. Найважче завдання - виправдати очікування виборців", - зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні в Європі основна увага приділяється безпосереднім загрозам, але не слід забувати про довгострокові політичні цілі.

Президент нагадав про недавнє вторгнення російських безпілотників до Польщі та порушення російськими літаками повітряного простору Естонії, підкресливши, що це було «випробуванням не лише для Польщі, а й для всього НАТО».

Зеленський також стверджує, що Росія використовувала танкери в Балтійському морі для запуску безпілотників, які спричинили "серйозні порушення порядку в Північній Європі".

За його словами, такі дії неприпустимі, і Росія "не повинна мати права вільно діяти в Балтійському морі".

"Росія хоче відвернути увагу від жорстокої війни в Україні. Вона хоче, щоб НАТО відреагувало… без США", - підкреслив Зеленський, закликаючи союзників до єдності.

У відповідь на запитання журналістки BBC щодо можливого нападу Росії на інші європейські країни, Зеленський зауважив: "Важко сказати. Ви бачили сигнали з Естонії, Польщі, Данії, Норвегії та Швеції".

Він додав, що спостерігається широка тенденція повторюваних порушень повітряного простору та кордонів, що "має викликати реакцію".

Президент також наголосив на необхідності захищати колишні країни СРСР та регіони, де Росія втрачає вплив, зокрема Казахстан.

"Я не можу сказати, що на думці у Путіна, тому ми повинні бути готові захищатися та дивитися, куди може піти Путін", - підсумував Зеленський.