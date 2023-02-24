Зеленський пояснив мету закордонних поїздок: є завдання, які мають обговорюватись тет-а-тет

Президент Володимир Зеленський здійснює поїздки за кордон для того, аби відкривати для України нові можливості у захисті неба та протидії російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції .

Німецький журналіст поцікавився, чому Зеленський почав їздити за кордон, хоча майже рік повномасштабної війни не покидав Україну.

"Моє завдання як президента і лідера нашої держави - в жодному разі не допустити послаблення підтримки України. Я вважаю, що об'єднання світу - це моє головне завдання", - сказав він.

Зеленський зазначив, що мав жорсткі діалоги з низкою політиків щодо постачання Україні військової допомоги, але вони призвели до потрібних результатів.

"Це не ця війна викликала кризу, це Росія спеціально робить кризу, щоб послабити вашу підтримку і звинуватити Україну і моє завдання робити все, щоб не послабилась підтримка світу для України", - сказав він.

Президент зазначив, що не лише він їздить за кордон для залучення підтримки для України. У цьому беруть участь члени його команди - з Офісу президента, МЗС, Кабінету Міністрів, Верховної Ради.

Зеленський подякував усім країнам, які надають Україні підтримку.

"Є моменти, коли потрібно бути вдячним світу. За те, що тебе не кинули. І навіть ті, хто хотіли кинути, також не кинули. Це дуже важливий момент - бути вдячним їм. І тепер у них всередині є свої виклики у суспільстві", - сказав він.

Так, президент хотів допомогти цим країнам - приїхати та підтримати людей.

"І це справедливо. Вони зробили багато. Я не знаю, скільки людей зберегла кожна з цих держав", - сказав він.

Зеленський зазначив, що й Німеччина також зробила великий внесок - і фінансовий, і з озброєнням.

"Я хотів приїхати і авжеж відкрити чесну нову сторінку для нас та наших можливостей: захист неба, літаки, танки, далекобійна зброя. Це моє завдання, яке я повинен обговорювати тет-а-тет", - додав президент.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Зеленський відвідав США, де зустрівся з президентом Джо Байденом, Британію, де зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, Францію для зустрічі із президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також Брюссель, де взяв участь у засіданні Європарламенту.

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