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Зеленский объяснил цель зарубежных поездок: есть задачи, которые должны обсуждаться тет-а-тет

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Пятница 24 февраля 2023 19:00
Зеленский объяснил цель зарубежных поездок: есть задачи, которые должны обсуждаться тет-а-тет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский совершает поездки за границу для того, чтобы открывать для Украины новые возможности в защите неба и противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Немецкий журналист поинтересовался, почему Зеленский начал ездить за границу, хотя почти год полномасштабной войны не покидал Украину.

"Моя задача как президента и лидера нашего государства - ни в коем случае не допустить ослабления поддержки Украины. Я считаю, что объединение мира - это моя главная задача", - сказал он.

Зеленский отметил, что у него были жесткие диалоги с рядом политиков по поставкам Украине военной помощи, но они привели к нужным результатам.

"Это не эта война вызвала кризис, это Россия специально делает кризис, чтобы ослабить вашу поддержку и обвинить Украину и моя задача делать все, чтобы не ослабла поддержка мира для Украины", - сказал он.

Президент отметил, что не только он ездит за границу для привлечения поддержки для Украины. В этом участвуют члены его команды - из Офиса президента, МИД, Кабинета Министров, Верховной Рады.

Зеленский поблагодарил все страны, которые оказывают Украине поддержку.

"Есть моменты, когда нужно быть благодарным миру. За то, что тебя не бросили. И даже те, кто хотел бросить, тоже не бросили. Это очень важный момент - быть благодарным им. И теперь у них внутри есть свои вызовы в обществе" , - сказал он.

Так, президент хотел помочь этим странам - приехать и поддержать людей.

"И это справедливо. Они сделали многое. Я не знаю, сколько людей сохранило каждое из этих государств", - сказал он.

Зеленский отметил, что и Германия также внесла большой вклад - и финансовый, и с вооружением.

"Я хотел приехать и конечно открыть честную новую страницу для нас и наших возможностей: защита неба, самолеты, танки, дальнобойное оружие. Это моя задача, которую я должен обсуждать тет-а-тет", - добавил президент.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Зеленский посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом, Британию, где встретился с премьером Риши Сунаком, Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, а также Брюссель, где принял участие в заседании Европарламента.

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