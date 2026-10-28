Зеленський пояснив, як Україна змогла переграти РФ під час атак на дата-інфраструктуру

За словами глави держави, багато людей не бачили, що російські загарбники доволі довго здійснювали атаки на дата-інфраструктуру та кіберпростір України.

Однак Київ не розгубився та відшукав ефективний спосіб, який допоміг послабити ворожу стратегію. Як відомо, Україна почала відповідати на удари РФ по дата-центрах.

"Тут ми відрізняємося. Україна більш технологічно розвинена. Росіяни стільки разів атакували наші дата-центри, але в нас усе одно залишалися мобільний зв’язок і інтернет. Тому що ми маємо децентралізовану й розвинену цифрову інфраструктуру. Наші удари у відповідь болючіші для Росії, тому що в них усе більш централізовано, - пояснив Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що ворог дотримується іншої стратегії.

Загалом йдеться про те, що росіяни мають у своєму розпорядженні чимало систем ППО і просто захищають те, що мають.

"У нас не так багато ППО – у нас дефіцит. Саме тому ми децентралізували все, не лише дані. Але ми завжди намагаємося відповідати й робимо це тільки після російських атак проти нас", - підсумував Зеленський.