Зеленський пояснив, як Україна змогла переграти РФ під час атак на дата-інфраструктуру

Україна змогла послабити російську стратегію щодо ударів по дата-інфраструктурі та кіберпростору, оскільки має серйозні переваги у цих сферах.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.
За словами глави держави, багато людей не бачили, що російські загарбники доволі довго здійснювали атаки на дата-інфраструктуру та кіберпростір України.
Однак Київ не розгубився та відшукав ефективний спосіб, який допоміг послабити ворожу стратегію. Як відомо, Україна почала відповідати на удари РФ по дата-центрах.
"Тут ми відрізняємося. Україна більш технологічно розвинена. Росіяни стільки разів атакували наші дата-центри, але в нас усе одно залишалися мобільний зв’язок і інтернет. Тому що ми маємо децентралізовану й розвинену цифрову інфраструктуру. Наші удари у відповідь болючіші для Росії, тому що в них усе більш централізовано, - пояснив Зеленський.
Глава держави звернув увагу на те, що ворог дотримується іншої стратегії.
Загалом йдеться про те, що росіяни мають у своєму розпорядженні чимало систем ППО і просто захищають те, що мають.
"У нас не так багато ППО – у нас дефіцит. Саме тому ми децентралізували все, не лише дані. Але ми завжди намагаємося відповідати й робимо це тільки після російських атак проти нас", - підсумував Зеленський.
До речі, нещодавно американські аналітики пояснили, навіщо насправді Росія атакує українські дата-центри.
Також ми розповідали, як Україна посилила захист дата-центрів та об'єктів, які мають критичне значення для зв’язку.