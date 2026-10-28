Зеленский объяснил, как Украина смогла переиграть РФ во время атак на дата-инфраструктуру

По словам главы государства, многие не видели, что российские захватчики довольно долго осуществляли атаки на дата-инфраструктуру и киберпространство Украины.

Однако Киев не растерялся и нашел эффективный способ, который помог ослабить вражескую стратегию. Как известно, Украина начала отвечать на удары РФ по дата-центрам.

"Здесь мы отличаемся. Украина более технологично развита. Россияне столько раз атаковали наши дата-центры, но у нас все равно оставались мобильная связь и интернет. Потому что у нас есть децентрализованная и развитая цифровая инфраструктура. Наши ответные удары более болезненны для России, потому что у них все более централизованно", - пояснил Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что враг придерживается другой стратегии. В общем, речь идет о том, что россияне располагают множеством систем ПВО и просто защищают то, что имеют.

"У нас не так много ПВО - у нас дефицит. Именно поэтому мы децентрализовали все, не только данные. Но мы всегда стараемся отвечать и делаем это только после российских атак против нас", – подытожил Зеленский.