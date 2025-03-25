Зеленський пояснив, як Україна реагуватиме на порушення перемир’я

"В стейтменті цього немає, якщо хтось порушив (припинення вогню - ред.) Цього в стейтменті немає. Я розумію чому: американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалось, тому не хотіли йти в багато деталей", - розповів Зеленський.

Однак, за словами президента, Україні все одно необхідно розуміти відповіді на кожну з деталей. Тому українська команда в Ер-Ріяді поставила запитання про порушення перемир'я і відповідну реакцію на це американській стороні.

"І на сьогодні ми маємо таку відповідь, що якщо ми бачимо, що хтось порушує, як ми вважаємо, ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила (перемир'я - ред.), - підкреслив Зеленський.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що з 23 по 25 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори між США та окремо делегаціями Росії та України щодо деталей можливого припинення вогню в Україні.

За підсумками перемовин міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна та США провели технічні консультації та обговорили безпеку енергетичної інфраструктури та навігації в Чорному морі. Зокрема, було досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Сторони також зосередилися на питанні звільнення військовополонених і повернення депортованих українських дітей.

Білий дім також опублікував заяву щодо результатів перемовин України та США у Саудівській Аравії. У ній також йдеться про те, що США та Україна вітають допомогу з боку третіх країн щодо підтримки виконання енергетичних і морських угод.

США також проводили переговори з російською делегацією, які тривали близько 12 годин. Пізніше у Путіна підбили підсумки перемовин, заявили, що Росія та США обговорювали питання безпечного судноплавства в Чорному морі.