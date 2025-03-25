У Путіна підбили підсумки перемовин США та Росії в Ер-Ріяді

Росія та США під час перемовин у Саудівській Аравії обговорювали питання безпечного судноплавства в Чорному морі. РФ поскаржилась на спроби обмежити її від ринку зернових і добрив.

Про це заявив чільник МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА.новини".

За словами Лаврова, Москва нібито виступає за відновлення Чорноморської ініціативи, але у більш прийнятній для всіх формі. Росіяни вимагають, щоб у новій Чорноморській ініціативі не було двозначностей.

Лавров заявив, що РФ турбується про продовольчу безпеку країн глобального Півдня і Сходу. І тому Росія хоче, щоб ніхто не намагався відвадити її від ринку зернових і добрив.

Він також розповів, що і російська і американська делегації доповідають про результати переговорів в Ер-Ріяді російському диктатору Володимиру Путіну та президенту США Дональду Трампу.

"Гарантії для Росії з боку України можуть стати виключно результатом наказу Зеленському зі США. Європа прямо суперечить позиції адміністрації Трампа, в якій говорять про попередні параметри врегулювання конфлікту в Україні", - заявив Лавров.

На його думку, "київський режим" давно б зазнав поразки без підтримки країн Європи, а у постачанні зброї особливо лідирують Франція і Британія.

Переговорний процес щодо завершення війни

На початку березня США запропонували 30-денне припинення вогню між Україною та Росією, що підтримала українська сторона. Однак Кремль не надав чіткої відповіді, висунувши додаткові умови, зокрема припинення мобілізації в Україні та зупинку постачання західної зброї для ЗСУ.

Водночас у Ер-Ріяді відбулися переговори між США, Україною. А 25 березня відбувся окремий раунд переговорів між США та Росією, що тривав 12 годин.

Після цих перемовин стало відомо, що відбулись додаткові переговори з українською стороною.