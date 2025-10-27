Зеленський пояснив, як Tomahawk змусять Путіна до переговорів, навіть без ударів

Єдиний спосіб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових і енергетичних об'єктах у глибині Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios.
Як пише видання, Зеленський розповів Трампу про те, що Україні навіть не потрібно буде відразу ж застосовувати ракети. Адже якщо Путін усвідомить, що відмова від переговорів загрожує "проблемами з енергетичними об'єктами Росії", то він погодиться на переговори
"Ми говоримо не тільки про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним - це тиск," - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість постачання в Україну ракет Tomahawk під час зустрічі в Білому домі. Зеленський навіть запропонував американському колезі угоду, за якою США могли б отримати тисячі українських безпілотників.
Проте Трамп відмовив у постачанні Tomahawk, пояснивши, що ці ракети наразі потрібні Сполученим Штатам. За даними The Wall Street Journal, під час переговорів у Вашингтоні Трамп повідомив Зеленського, що очікувати на поставки Tomahawk найближчим часом не варто.
Водночас глава української держави дав зрозуміти, що він не виключає таких поставок.
Також Зеленський заявив, що Україна жодного разу не завдавала ударів американською зброєю по території Росії. За його словами, вже є новітня зброя українського виробництва, яка може бити по ворожих цілях на відстань від 150 до 3000 км.